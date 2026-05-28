Ученые оценили вклад римлян, англосаксов и викингов в генофонд Британии

Исследование от ученых из Института Френсиса Крика (Великобритания), основанные на анализе геномов из римских и средневековых захоронений, уточнили картину древних миграций на территории Британии.

© Naukatv.ru

Оказалось, что политические перевороты и смены элит часто проходили бесследно для генетического облика местного населения, а «вторжения», описанные в школьных учебниках, на деле были локальными переселениями. Работа находится на стадии публикации и на данный момент доступна в препринте.

Римский период прошел почти бесследно

Проект под руководством Марины Сильвы изучил более 1000 древних геномов британцев, живших в первом тысячелетии нашей эры. Ученых интересовало, отразились ли в генетике такие эпохальные события, как римское завоевание, приход англосаксов, набеги викингов и Нормандское вторжение. Исследователи получили неожиданные результаты.

Римский период, несмотря на всю политическую мощь древней империи, оставил едва различимый след в генофонде основной массы населения. Около 80% индивидов, живших в римское время, генетически почти не отличались от людей железного века. Даже в городах, где влияние имперской элиты было сильнее, подавляющее большинство сохраняло местное происхождение.

Англосаксонское вторжение и викинги

Совсем иначе выглядит раннее Средневековье (после 410 года н.э.). С крахом римской власти в Британию хлынул поток переселенцев с континента, прежде всего из Северной Европы. Сравнение образцов генов британцев с геномами северо-западной Европы показало: компонент, связанный с англосаксонской миграцией, присутствует более чем в 70% захоронений юга Англии. Приход англосаксов означал масштабные изменения в демографии, перекроившее генетическую структуру региона.

Позже, примерно с 700 по 1000 годы, фиксируются новые волны миграций — из Центральной Европы и, в меньшей степени, с юга континента.

Парадоксально, но викинги, оставили куда меньший генетический след, чем англосаксы. Скандинавский компонент заметен на севере и востоке Англии, но редко достигает масштабов раннесредневековых переселений.

Генетика и Нормандское завоевание

Нормандское завоевание 1066 года и вовсе оказалось лишь процессом замены элит. Геномы большинства местных жителей никак не изменились после прихода Вильгельма Завоевателя — генетическая преемственность сохранилась практически полностью.

Второе исследование, сосредоточенное на изучении сельского некрополя в графстве Суррей, подтверждает этот вывод. Флавио Де Анжелис из Университета штата Аризона сравнил ДНК людей, погребенных до и после Нормандского завоевания. Никакого генетического разрыва у населения донормандского и постнормандского периодов не обнаружено: и до, и после 1066 года люди принадлежали к одной и той же популяции, уже содержащей англосаксонские, скандинавские и континентальные гены.