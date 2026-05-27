Claude стал самым быстрорастущим ИИ-чатботом

Платформа Claude от Anthropic стала самым быстрорастущим ИИ-чатботом в США. Согласно исследованию Comscore, за месяц аудитория сервиса выросла на 130% — с 1,15 млн до 2,66 млн уникальных desktop-пользователей.

Несмотря на резкий рост Claude, лидером рынка по-прежнему остается ChatGPT. В марте платформой OpenAI пользовались 33,86 млн человек в США, что почти в три раза больше суммарной аудитории ближайших конкурентов. При этом темпы роста ChatGPT оказались заметно ниже — около 19% за месяц.

Аналитики отмечают, что рынок ИИ-ассистентов постепенно перестает быть монополией ChatGPT. Пользователи всё чаще распределяются между несколькими платформами в зависимости от сценариев использования — от поиска информации и программирования до офисной работы и корпоративных задач.

В Comscore отдельно подчеркивают, что исследование учитывает только desktop-аудиторию в США и не включает мобильные приложения, API или корпоративные интеграции. Поэтому реальные масштабы использования таких платформ, как Claude или ChatGPT, могут быть значительно выше.

В прошлом месяце Google Gemini впервые обогнал Perplexity, став вторым по популярности источником переходов с сайтов, основанных на чат-ботах с искусственным интеллектом. ChatGPT продолжил лидировать с 78,16% всех переходов.