NASA заказало посадочные модули и беспилотники для лунной базы

Американское космическое агентство НАСА не просто планирует вернуться на Луну, а построит там постоянную базу. Всего через два месяца после исторического облёта Луны миссией Artemis II, агентство заключило контракты на сотни миллионов долларов на то, что к 2028 году к южному полюсу спутника доставят луноходы, посадочные модули и первые беспилотники, а периметр базы будут охранять дроны. Следующий этап будет появление на Луне электросетей и жилых модулей, и к 2030-м годам НАСА надеется остаться на спутнике.

Менее чем через два месяца после облета Луны аппаратом Artemis II, НАСА изложило первую фазу своих планов по созданию базы на Луне, заключив контракты на сотни миллионов долларов с четырьмя американскими компаниями, чтобы посадочные модули, луноходы и беспилотные летательные аппараты для обширной лунной базы были доставлены до того, как первые астронавты высадятся на Луну, что запланировано на 2028 год.

Компания Джеффа Безоса предоставит пару посадочных модулей для доставки луноходов на поверхность в районе южного полюса Луны, а компания другая организация, которая в 2025 году успешно приземлилась на Луне, доставит туда первые беспилотники.

В 2027 году во время миссии Artemis III другая команда астронавтов отработает стыковку капсулы НАСА «Орион» на околоземной орбите с лунными посадочными аппаратами, которые разрабатываются для экипажей Илон Маск. Считается, что этот испытательный полёт с одной или двумя стыковками полностью аналогичен концепции «Аполлона-9», который в 1969 году запустил командный и посадочный модули на околоземную орбиту для летных испытаний, подготовив почву для посадки «Аполлона-11» четыре месяца спустя.

НАСА планирует запустить Artemis III в середине 2027 года, а высадка двух астронавтов состоится в 2028 году, после чего начнется строительство лунной базы, с 2029 по начало 2030-х годов, начнется создание постоянной инфраструктуры, включая электросеть. Третий этап, где база будет готова поддерживать астронавтов в течение длительного времени в специализированных постоянных местах обитания, ожидается где-то в 2030-х годах.

Руководитель программы лунной базы Карлос Гарсия-Галан представляет себе базу, раскинувшуюся на сотни квадратных километров, с периметром, обозначенным беспилотниками, размещёнными по углам, а глава НАСА Джаред Айзекман пояснил, что эти территориальные знаки предназначены для обозначения космических аппаратов и оборудования других стран, которые могут находиться поблизости. Он ожидает взаимности в этом вопросе.

Цель базы будет способствовать развитию лунной экономики, одновременно проводя научные исследования и закладывая фундамент для экспедиции на Марс. Подсчитано, что НАСА потратит около 107 миллиардов долларов на благоустройство Луны. Однако Айзекман заявил, что агентство инвестирует около 20 миллиардов долларов в течение следующих семи лет в создание лунной базы, добавив: «Для тех, кто терпеливо ждёт, грандиозное возвращение уже близко, и мы не будем медлить. На самом деле мы только начинаем».