Рядом с Юпитером обнаружена гигантская «фабрика» планет

Газета.Ru

Ученые из Института исследований Солнечной системы Общества Макса Планка выяснили, что область сразу за орбитой Юпитера могла быть одной из главных «фабрик» по формированию планетезималей — строительных блоков планет и астероидов. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal).

Около 4,6 млрд лет назад молодое Солнце было окружено диском газа и пыли. Постепенно пылевые частицы сталкивались и слипались, образуя все более крупные тела — планетезимали, из которых позже сформировались планеты и астероиды.

Исследователи смоделировали процессы, происходившие через 2–4 млн лет после рождения Солнечной системы. К этому времени Юпитер уже сформировался и очистил пространство вдоль своей орбиты, создав разрыв в газопылевом диске. Сразу за ним возникла область повышенного давления газа — своеобразная «ловушка», где начали скапливаться частицы пыли и так называемая космическая «галька».

По расчетам ученых, именно эта зона оказалась идеальным местом для рождения планетезималей.

«Разные типы планетезималей, по-видимому, формировались в одной и той же области раннего газопылевого диска, но в разное время. Область сразу за орбитой Юпитера обеспечивала для этого превосходные условия», — пояснила руководитель исследования Йоанна Дронжковска.

Результаты моделирования также совпали с данными по углеродистым хондритам — древним метеоритам, которые считаются остатками первых планетезималей. Эти метеориты содержат вещество, практически не изменившееся со времен формирования Солнечной системы.

Ученые показали, что в «пылевой ловушке» за Юпитером постепенно менялось соотношение двух типов вещества: хрупкого мелкозернистого материала и более плотных фрагментов, образовавшихся раньше в горячих областях системы. Со временем это привело к появлению нескольких поколений планетезималей с разным составом.

Первые изменения начались примерно через 500 тыс. лет: количество рыхлого материала сначала уменьшилось, а затем снова выросло в течение следующего миллиона лет. Позже в этой области появились две отдельные популяции космических тел — одна с преобладанием хрупкого вещества, другая — более плотного.

Авторы считают, что за орбитой Юпитера могли формироваться не только предшественники углеродистых хондритов, но и другие типы метеоритов, возникшие еще раньше.

«Есть убедительные свидетельства того, что пылевые ловушки были предпочтительным местом рождения планетезималей в нашей Солнечной системе», — отметила Дронжковска.