В Саудовской Аравии найдены золотые украшения возрастом 1100 лет

Саудовские археологи обнаружили в регионе Аль-Касим коллекцию из 100 золотых ювелирных изделий, созданных более 1100 лет назад в эпоху Аббасидского халифата (VIII–XIII века н.э.). Находка сделана на древнем городище Дарийя. Об этом сообщает Комиссия по культурному наследию Саудовской Аравии.

Обнаруженные артефакты, по мнению исследователей, представляют собой единый набор украшений. В него входят подвески, декорированные диски, многоцветные бусы и золотые проставки — специальные разделительные элементы, которые вставлялись между бусинами. Вероятно, когда-то они были частью ожерелья или церемониального украшения. Особо выделяется крупный орнаментированный диск с инкрустацией. В его золотую оправу вставлены цветные камни, расположенные симметрично вокруг центрального узора.

Перекресток цивилизаций

Эксперты отмечают, что ювелиры использовали сложные технологические приемы: ручную ковку тончайших золотых листов, декоративное тиснение (чеканку) и филигранную инкрустацию камней. Эти методы достигли расцвета именно в эпоху Аббасидского халифата, когда синтез ремесленных традиций Ближнего Востока и Средней Азии создал уникальную культуру исламского золотого века.

Городище Дарийя расположено среди гор и долин региона Аль-Касим, к юго-западу от его административного центра. В раннем Средневековье это место было ключевой остановкой на пути хаджа из Ирака в Мекку. Пересечение торговых коридоров и маршрутов религиозных паломников сделало Дарийю крупным центром культурного обмена и коммерции.

Архитектура древней Дарийи

Помимо золотых украшений, археологи раскопали остатки строений, указывающие на существование в конце IX века н.э. (конец III века хиджры) процветающего поселения. Обнаружены фундаменты каменных зданий, фрагменты глинобитных стен, оштукатуренные комнаты и очаги. Среди прочих артефактов — керамические сосуды, осколки стеклянной посуды, изделия из мыльного камня (стеатита) и металлические инструменты.

Предыдущие разведки в Дарийе выявили исламские надписи, остатки каменных сооружений и фрагменты керамики. Однако коллекция из 100 золотых украшений эпохи Аббасидов добавляет новую яркую главу в историю Аравийского полуострова, наглядно демонстрируя высочайший уровень ювелирного мастерства исламского золотого века.