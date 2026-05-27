Российский суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн рублей за отказ удалять информацию об экстремистской деятельности. Об этом сообщает «Интерфакс».

Telegram Messenger inc привлекли к административной ответственности за нарушения по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (Неудаление владельцем сайта или информационного интернет-ресурса информации или интернет-страницы).

До этого Таганский суд Москвы признал Google LLC виновной в неудалении запрещенной в России информации и медиа-файлов и оштрафовал компанию на общую сумму 19 млн рублей.

Уже несколько месяцев россияне сталкиваются с замедлением мессенджера Telegram: сообщения не отправляются, а медиафайлы прогружаются с большой задержкой. В сети полагают, что не за горами блокировка этого канала связи в России. Даже называют дату — 1 апреля 2026 года.