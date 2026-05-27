Российский космонавт объяснил отсутствие полетов на Марс

Среди других причин — низкая надёжность систем и неопределённость последствий для здоровья.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился заместитель по научно-исследовательской и испытательной работе командира отряда космонавтов Госкорпорации «Роскосмос», базирующегося в ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина», российский космонавт-испытатель Андрей Бабкин.

«Инопланетные исследования более приближены к земным условиям, что вы находитесь не в невесомости, а в пониженной весомости. На Луне, на Марсе это всё с другой силой гравитации. А если вы летите на Марс, то всё равно вы должны больше года сначала лететь туда, а потом вернуться. Нет энергетических возможностей. Надёжность из-за этого всех систем должна быть на порядок выше, чем те, которые существуют сейчас. Самое главное в этом — человек. При полёте на Луну мы уходим из этой идеальной среды, и там уже любое событие, галактическое излучение, солнечное протонное событие, конечно, может очень сильно повлиять. И главное — последствия какие будут уже после возвращения, как это скажется на здоровье после завершения карьеры, то есть уже отложенные последствия, которые могут возникнуть. Всё это изучается. Конечно, когда ответы на вопросы будут получены, я думаю, что непременно такие экспедиции состоятся».

Ранее эксперт Илья Овчинников назвал амбиции людей «ключевой» причиной полётов на Луну. Речь идёт о желании «выходить за пределы».