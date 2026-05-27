Рассекречена особенность камеры Huawei Nova 16 Ultra

Huawei начала тизерить новую серию смартфонов Nova 16. И хоть официальный анонс ждут в следующем месяце, по слухам, одной из главных фишек станет камера на 200 мегапикселей.

По данным инсайдера UncleKanshan, две старшие модели — Nova 16 Ultra и Nova 16 Pro — получат главный объектив на 200 Мп. Дополнительно: сверхширокоугольная камера на 50 Мп и ещё один телевик на 50 Мп. Фронтальная камера, вероятно, будет на 50 или 60 Мп.

Обычная Nova 16, судя по утечке, обойдётся без 200 Мп. У неё будет главная камера на 50 Мп, сверхширокоугольная на 50 Мп и тоже телеобъектив на 50 Мп. Фронтальная — 50 Мп.