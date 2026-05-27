Что будет с рынком электроники после обновления перечня параллельного импорта

В России начал действовать обновленный перечень параллельного импорта. Из списка исключили ряд позиций в сегменте компьютерной техники. Под ограничение попала продукция таких брендов, как Acer, ASUS, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba и других. В Минпромторге ранее подчеркивали: эти корректировки не приведут к сокращению ассортимента на российском рынке, покупателям будут доступны аналоги.

Параллельный импорт - это механизм, при котором товары ввозятся в страну в обход официальных представителей, дистрибьюторов или дочерних структур компании-производителя. Минпромторг и правительство формируют четкий перечень: что можно ввозить таким образом, а что - нет.

Если производитель не присутствует на рынке и его товары не включены в список разрешенных для параллельного импорта, то официально поставлять их уже нельзя. Однако вопреки распространенному заблуждению параллельный импорт - отнюдь не единственный канал насыщения рынка. В потребительском сегменте присутствуют товары-заменители. Например, ноутбуки (в том числе игровые) в Россию поставляют тайваньские компании и ASUS. Причем ASUS работает официально, через эксклюзивного дистрибьютора.

Исключение брендов из перечня параллельного импорта не предполагает полного запрета ввоза этих позиций на территорию России. Есть разные каналы поставок, параллельный импорт - лишь один из них. Кроме того, товарные позиции, аналогичные тем, которые исключаются из перечня "параллельного импорта", представлены как российскими производителями, так и компаниями из дружественных стран в объеме, достаточном для замещения. Также компании, продукция которых исключена из перечня, могут сами, через своих дилеров ввозить оборудование (возобновить поставки), отметил директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов.

Подобный механизм никак не влияет на цены и ассортимент для обычного покупателя. Другая ситуация - на рынках B2B (бизнес для бизнеса) и B2G (бизнес для государства): там отдельные ограничения действительно существуют, но это осознанная политика правительства и Минпромторга. С точки зрения рядового потребителя, серьезного воздействия на рынок нет - практически на любой товар найдется замена, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Это решение - сигнал для российских производителей: рынок вас ждет. Государство хочет, чтобы в России появилась своя сильная электронная промышленность.

В любой категории товаров, которые убрали из параллельного импорта, в магазинах и на маркетплейсах уже есть своя техника. Например, вместо ноутбуков HP и Fujitsu можно купить российские OSIO, "Гравитон" или Kraftway. Ноутбуки также делают "Аквариус", "Рикор" и "Бештау". Серверы выпускают Yadro, "Аквариус", "Гравитон", Delta Computers, Depo, ICL, Iru, Fplus, Kraftway, "Рикор", RDW. Системы хранения данных - те же производители. Мониторы - "ДЕПО", "Крафтвей", RDW, F+, "Бештау" и другие.

Главная задача торговли - дать людям то, что им нужно. Поэтому отечественные торговые сети поменяют каналы поставок и продаж, будут искать способы обеспечить всех нужной продукцией. К тому же остается трансграничная торговля - через нее товары все равно можно возить. И всегда есть поставки из дружественных стран, например из стран ЕАЭС.