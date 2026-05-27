HP сломала принтеры обновлением ПО

Пользователь принтера HP OfficeJet 4650 пожаловался, что после установки обновления его пятилетний МФУ сломался, а производитель просто предложил купить новый. Об этом сообщает The Register.

По словам владельца устройства, принтер остановил процесс печати, после чего начал постоянно выдавать ошибки подключения к серверу и перестал корректно переподключаться к сервисам компании. Аналогичные жалобы поступили и от других владельцев той же модели. В ряде случаев техника теряла возможность подключения не только по Wi-Fi и Bluetooth, но также через локальную сеть и USB. Возврат к заводским настройкам не помогает.

Попытки добиться решения проблемы через службу поддержки HP затянулись на несколько недель. Пользователь утверждает, что его обращения неоднократно закрывались без объяснений, сотрудники обещали обратную связь, но не связывались с ним повторно, а часть консультаций сводилась к предположениям о неправильной настройке сети.

Впоследствии компания признала, что неполадки связаны с серверной инфраструктурой HP и затрагивают целое поколение устройств OfficeJet. Во внутренних сообщениях техподдержки, опубликованных СМИ, говорится, что проблема уже известна компании и имеет повышенный приоритет. При этом один из сотрудников указал, что принтер слишком старый и, вероятно, исчерпал ресурс, а владельцу рекомендовали задуматься о покупке нового устройства.

Ситуация вызвала недовольство пользователей, поскольку физически техника продолжает работать, а ограничения возникли из-за изменений на стороне производителя. Несмотря на заявления о работе над восстановлением связи между принтерами и серверами, окончательного решения проблемы представлено не было. В качестве компенсации клиенту предложили восстановленный принтер на замену, однако он отказался.

В комментарии для The Register компания HP заявила, что ей известно о жалобах владельцев старых моделей OfficeJet на проблемы с подключением и отдельными облачными функциями. Производитель подчеркнул, что не считает ситуацию масштабным системным сбоем, хотя и подтвердил устранение отдельных неисправностей. В компании также отметили, что функциональность облачных сервисов для устройств, выпущенных несколько лет назад, может со временем меняться.