Новую группу крови нашли только у одного человека

Многим из нас известны лишь четыре вида крови и два резуса: положительный или отрицательный. Но врачи нашли еще один уникальный фенотип. «Рамблер» расскажет, что известно о группе крови Gwada-negative.

Сколько на самом деле групп крови?

Под группой крови обычно имеют ввиду систему ABO и резус-фактор. Человек может быть A, B, AB или O, а также Rh-положительным или Rh-отрицательным. Эта классификация действительно важна: несовместимость по ABO может вызвать тяжелую иммунную реакцию при переливании.

Но человеческая кровь устроена сложнее. Эритроциты несут на поверхности множество антигенов — молекул, по которым иммунная система отличает «‎свое» от потенциально чужого. Если человеку перелить кровь с антигеном, которого у него нет, организм может выработать антитела. В одних случаях это не приводит к серьезным последствиям, в других — становится причиной опасной гемолитической реакции.

Международное общество переливания крови ведет официальный реестр таких систем. Сейчас в нем указаны 48 систем групп крови, 56 генов, 398 антигенов и более 2000 аллелей. Это показывает, что привычные ABO и Rh являются лишь частью гораздо более сложной картины совместимости.

Что такое Gwada-negative?

Gwada-negative — это редкий фенотип, обнаруженный у женщины из Гваделупы, живущей во Франции. В 2011 году перед плановой операцией врачи нашли в ее крови необычное антитело. На тот момент определить его природу не удалось: обычные лабораторные методы не давали понятного ответа.

Установить его получилось позже, когда исследователи применили высокопроизводительное секвенирование ДНК. В 2019 году анализ показал редкую генетическую мутацию, а дальнейшая работа позволила описать новый антиген. В 2025 году она была официально признана Международным обществом переливания крови на конгрессе ISBT в Милане.

Чтобы антиген признали частью новой системы групп крови, недостаточно просто найти необычную реакцию в пробирке. По критериям ISBT антиген должен находиться на эритроцитах, быть наследуемым, определяться человеческими антителами, а ген, который за него отвечает, должен быть установлен и отличаться от генов уже известных систем.

Важно не путать бытовое название и официальную классификацию. Gwada-negative не является пятой группой крови — это крайне редкий вариант внутри новой системы PIGZ. В этой системе пока описан один высокочастотный антиген — GWADA. У большинства людей он есть, а у этой пациентки он отсутствует, поэтому ее фенотип называют GWADA-negative.

Именно этот антиген необходим для переливаний. Если у человека нет GWADA-антигена, его иммунная система может воспринимать обычные донорские эритроциты как чужеродные и вырабатывать против них антитела. Поэтому кровь большинства доноров для такой пациентки не подходит.

Почему эта группа настолько редкая?

По данным Le Monde со ссылкой на французское агентство крови EFS, женщина унаследовала редкий вариант гена от обоих родителей. Это означает, что для проявления такого фенотипа нужны две копии редкого варианта — от матери и от отца.

Если же человек наследует только одну копию редкого варианта, он может быть носителем, но сам не иметь фенотипа Gwada-negative. Поэтому среди родственников или людей из той же популяции могут быть носители, однако людей с полным проявлением признака найти гораздо сложнее.

Таким образом, на данный момент в медицинских регистрах известен только один подтвержденный случай. Учитывая редкость расширенного типирования крови, другие носители могут просто еще не быть выявлены.

Является ли Gwada-negative «золотой кровью»?

Этот фенотип легко спутать с другим известным феноменом — Rh-null, который иногда называют «золотой кровью». Это разные вещи. Rh-null означает отсутствие всех антигенов системы Rh. Таких людей в мире известно очень мало, и их кровь может быть крайне ценной для пациентов с редкими вариантами Rh-несовместимости.

