Загадочный медицинский случай токсичной женщины

Глория Рамирес больше известна как токсичная леди. Ее медицинский случай остается одной из самых необычных медицинских загадок конца XX века. Подробнее — в материале «Рамблера».

Что произошло?

Вечером 19 февраля 1994 года 31-летнюю Глорию Рамирес доставили в Riverside General Hospital в Калифорнии. У женщины была поздняя стадия рака шейки матки, а в тот вечер ее состояние резко ухудшилось: сообщалось о тошноте, рвоте, затрудненном дыхании и тахикардии. Врачи пытались стабилизировать сердечный ритм и дыхание. Но, когда медсестра взяла у пациентки кровь, она почувствовала запах, похожий на аммиак.

Врач-ординатор Джули Горчински заметила в крови пациентки необычные желтовато-коричневые частицы. После этого Кейн стало плохо, затем симптомы появились у Горчински и респираторного терапевта Морин Уэлч. По данным Popular Mechanics, в итоге симптомы разной степени тяжести были диагностированы у 23 из 37 сотрудников отделения.

Сама Рамирес умерла вскоре после поступления. Официально ее смерть связали с осложнениями поздней стадии рака, но это не объясняло, почему медперсонал, контактирующий с пациенткой, начал терять сознание, жаловаться на слабость, одышку, спазмы и другие симптомы.

Позже биологические материалы и документы по делу изучали специалисты Национальной лаборатории имени Лоуренса Ливермора. Именно они выдвинули одну из самых известных гипотез: в организме Рамирес мог накопиться диметилсульфоксид, или DMSO, а затем в определенных условиях он мог превратиться в более опасные соединения. Эта версия была опубликована в журнале Forensic Science International в 1997 году.

Что такое DMSO?

Диметилсульфоксид — органическое соединение, которое хорошо проникает через кожу и может переносить другие вещества через ткани. В медицине DMSO имеет ограниченное применение: например, очищенный препарат используют внутрипузырно при интерстициальном цистите. На сегодняшний день это единственное применение DMSO у человека, одобренное FDA.

При этом вокруг DMSO давно существует зона полумедицинского использования. Его пытались применять как средство от боли, воспаления и других состояний. В случае Рамирес исследователи предположили, что она могла использовать средство с DMSO для облегчения боли на фоне тяжелого онкологического заболевания. Однако это остается гипотезой, а не установленным фактом.

Какие условия могли вызвать интоксикацию крови?

Согласно гипотезе ученых, если в организме Рамирес действительно было много DMSO, дополнительный кислород, который ей подавали во время перевозки и реанимации, мог способствовать образованию диметилсульфона. Это вещество способно кристаллизоваться при комнатной температуре, что могло объяснить частицы, замеченные в крови.

Однако последующая дефибрилляция могла превратить диметилсульфон в крайне токсичный диметилсульфат. Он опасен при вдыхании и воздействии на кожу; NIOSH относит его к потенциальным профессиональным канцерогенам и перечисляет среди возможных симптомов раздражение глаз и дыхательных путей, головную боль, головокружение, рвоту, одышку, поражение печени, почек и центральной нервной системы. Часть симптомов медицинского персонала действительно напоминает воздействие этого токсичного химического агента.

Почему версию о DMSO критикуют?

Причина сомнений кроется в том, что диметилсульфат не был напрямую обнаружен в образцах. Авторы гипотезы объясняли это тем, что соединение могло быстро разрушиться или испариться, ведь в крови нашли косвенные признаки, включая повышенные уровни продуктов распада. Однако для окончательного доказательства этого недостаточно.

