ChatGPT, Gemini и Claude по-разному оценили угрозы для увольнения

Разные модели искусственного интеллекта по-разному оценивают, какие профессии сильнее всего пострадают от автоматизации. К такому выводу пришли исследователи из Северо-Западного и Американского университетов, сравнив ответы ChatGPT-5, Gemini 2.5 и Claude 4.5.

Наибольшие расхождения возникли при оценке профессий, связанных с управлением, аналитикой и сочетанием когнитивных и физических задач — особенно в отношении бухгалтеров, менеджеров и руководителей.

Так, Claude отнес бухгалтеров к числу специалистов, наиболее уязвимых перед влиянием ИИ, тогда как Gemini оценил риски для этой профессии значительно ниже.

Исследователи также выяснили, что ChatGPT-5 и Gemini 2.5 не обнаружили статистически значимой связи между распространением ИИ и изменениями на рынке труда. В то же время Claude 4.5 показал заметную отрицательную связь между воздействием ИИ и занятостью.

Из исследования:

Одни и те же данные, одна и та же спецификация и один и тот же временной период приводят к результатам, различающимся почти в два раза, исключительно из-за того, что модели по-разному выставляют оценки воздействия.

Ученые подчеркнули, что любые прогнозы о влиянии ИИ на рынок труда нельзя строить на основе одной модели. По их мнению, такие оценки необходимо сравнивать между несколькими системами и дополнять реальными данными о применении ИИ на рабочих местах.

Ранее сообщалось, что Meta (признана экстремистской и террористической организацией в России) переводит 7 тыс. сотрудников на новые должности, связанные с искусственным интеллектом (ИИ). Это часть масштабной корпоративной реструктуризации.