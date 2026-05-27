Стало известно, какие пауэрбанки чаще взрываются при зарядке

За последние дни в России зафиксировано как минимум два случая возгорания и взрыва бюджетных портативных аккумуляторов при их подключении к сети в домашних условиях — об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Оба инцидента произошли в крупных городах и привели к ожогам у владельцев и повреждению имущества.

В Москве 25-летняя Кристина поставила свой пауэрбанк на зарядку и спустя 20 минут услышала громкий хлопок. Устройство раскололось на части, раскаленные фрагменты разлетелись по комнате, подожгли диван и напольное покрытие. Девушка получила ожоги рук.

Похожая ситуация произошла в Санкт-Петербурге с 26-летней Надеждой. Она тоже оставила китайский пауэрбанк заряжаться, и вскоре у него загорелся провод. Попытки самостоятельно сбить пламя привели к усилению задымления, поэтому женщине пришлось вызывать пожарных. В результате у петербурженки сгорели плед и часть пола.

Эксперты утверждают, что проблема кроется в резком ухудшении качества комплектующих, особенно в бюджетном сегменте: производители все чаще устанавливают внутрь пауэрбанков восстановленные литий-ионные ячейки. Такие аккумуляторы склонны к перегреву, быстрому вздутию и при достижении критической температуры могут уйти в состояние теплового разгона — неконтролируемую цепную реакцию, которая заканчивается возгоранием или взрывом во время зарядки.