NASA сделало первый шаг к строительству лунной базы за $20 млрд

НАСА объявило во вторник об амбициозных планах по проведению трех беспилотных лунных миссий в этом году, чтобы начать строительство лунной базы стоимостью 20 миллиардов долларов, и заявило, что для проведения первой миссии выбрало аэрокосмическую компанию Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса, оставив позади SpaceX Илона Маска.

© Московский Комсомолец

Заявление администратора НАСА Джареда Айзекмана на пресс-конференции в Вашингтоне ознаменовало собой первое подробное публичное объяснение того, как и когда будет построена лунная база, пишет The Guardian.

Айзекман рассказал, что за тремя миссиями, запланированными на 2026 год, последуют еще “более десятка” в ближайшие годы для тестирования систем и оборудования. По его словам, весьма успешная миссия Artemis II в прошлом месяце, которая впервые с 1972 года отправила четырех астронавтов вокруг Луны, стала одновременно катализатором и стимулом для продвижения плана создания лунной базы.

“Люди снова смотрят вверх, снова верят в великие дела и обращают внимание на то, что Америка снова возвращается на Луну, и на этот раз надолго”, - заявил Джаред Айзекман. “Мы не собираемся сразу переходить к созданию лунной базы "стеклянный купол". Мы намерены использовать итеративный подход, направляя промышленности сигнал о необходимости большого количества посадочных аппаратов и марсоходов, технических демонстраций и всей научной нагрузки, которую могут обеспечить эти миссии, - цитирует Айзекмана The Guardian. – Мы используем методологию НАСА 1960-х годов, выясняя, что работает, а что нет в этой эпической науке выживания, потому что лунная база столь же прекрасна, сколь и враждебна”.

Главным событием стало объявление о том, что компания Blue Origin, принадлежащая Безосу, будет выбрана для проведения первой миссии уже осенью, отмечает The Guardian. По словам НАСА, компания получила 230,4 млн долларов на поддержку каждой из своих первых двух миссий по созданию лунной базы, но в основном будет финансировать саму операцию.

“Лунная база номер один станет первой в истории миссией по посадке лунного модуля, финансируемой из частных источников”, - сообщил Айзекман.

Грузовой модуль Blue Origin с криогенным приводом Endurance, на борту которого находится множество полезных научных материалов от НАСА и частных партнеров, отправится в район хребта Шеклтон-де-Герлаш на южном полюсе Луны.

Айзекман рассказал, что цель состоит в том, чтобы “продемонстрировать критические возможности, которые снижают риск для миссий с системой высадки людей”, и что компания Безоса была выбрана “из-за роли, которую Blue Origin играет в программе Artemis”.

Компания Blue Origin конкурирует с SpaceX за предоставление посадочных модулей для предстоящей серии миссий Artemis, включая запланированное на 2028 год возвращение людей на Луну на Artemis IV, напоминает The Guardian. НАСА оценит систему посадки человека на космическом корабле SpaceX Starship (HLS) и посадочный модуль Blue Moon компании Blue Origin во время тестовой миссии Artemis III на нижней околоземной орбите в следующем году и примет решение после этого.

В прошлом месяце Blue Origin потерпела неудачу, когда полезная нагрузка в ходе третьего полета ее тяжелой ракеты New Glenn оказалась на неправильной орбите, но на прошлой неделе Федеральное управление гражданской авиации разрешило ей вернуться в полет, отмчеает The Guardian.

Обе компании в партнерстве с НАСА построили новые крупные объекты в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал или рядом с ним для поддержки полетов с экипажами и грузами.

Помимо предоставления Blue Origin права на создание первой лунной базы, НАСА объявило о серии небольших контрактов с частными компаниями, участвующими в проектах агентства "Луна-Марс". В их число входят Lunar Outpost, которая занимается разработкой луноходов, и Firefly Aerospace, которая в марте прошлого года стала первым частным оператором, совершившим успешную посадку на Луну с помощью посадочного модуля Blue Ghost.

“План устойчивого присутствия агентства на Луне” также представлен на новом веб-сайте лунной базы НАСА, запущенном в среду, в котором указаны временные рамки между 2029 и 2032 годами для создания базы с “оперативными возможностями”. В нем говорилось, что “полупостоянное присутствие” будет обеспечено в 2032 году или позже.

Проект лунной базы является частью национальной космической политики Дональда Трампа, включая указание НАСА ускорить программу Artemis, чтобы осуществить следующую высадку человека на Луну раньше Китая, создать постоянно обитаемую лунную базу и разработать ядерный космический реактор, пишет The Guardian.

Партнерство с частными операторами, по словам НАСА, может значительно снизить затраты налогоплательщиков и создать процветающую космическую экономику, обеспечивающую тысячи новых рабочих мест при проведении вдохновляющих научных миссий и открытий.

Джаред Айзекман, который пытался согласовать запланированное администрацией Трампа сокращение бюджета НАСА с амбициозными планами президента, сказал, что мир “сделал паузу, чтобы обратить внимание” на Артемиду II. Он сказал, что надеется, что эта миссия, наряду с планами лунной базы и другими проектами, связанными с Луной, вдохновит на то, что он назвал “золотым веком исследований”.