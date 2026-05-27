Вспышки на Солнце могут переключать светофоры на железных дорогах

Мощные вспышки на Солнце способны нарушить работу критически важного оборудования на железных дорогах, что грозит катастрофическими последствиями для пассажирских перевозок, предупредили ученые.

Электрические системы на железных дорогах Британии и ряда других стран оказались уязвимы перед космической погодой, пишет New Scientist.

В худшем случае красный сигнал светофора может произвольно переключиться на зеленый. Это способно привести к столкновению составов с человеческими жертвами.

Представитель Ланкастерского университета Кэмерон Паттерсон отметил серьезность нависшей угрозы.

«У вас могут возникнуть сбои в системах сигнализации, которые имеют решающее значение для безопасности железных дорог», – заявил специалист.

Он добавил, что готовиться к подобным инцидентам необходимо уже сейчас. По его мнению, крайне важно донести эту информацию до общественности и ответственных лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые зафиксировали образование гигантского центра активности на скрытой стороне Солнца.

Астрономы ранее отметили начало слабой магнитной бури на Земле.

Глава РАН Геннадий Красников назвал уязвимой для высокозаряженных частиц наземную инфраструктуру.