Apple готовит новую защиту для iPhone на случай кражи

Apple готовит новую защиту для iPhone на случай классического уличного сценария: секунду назад смартфон был в руке, а теперь злоумышленник уже убегает с ним за поворот. Компания работает над функцией, которая сможет автоматически заблокировать устройство, если система решит, что его выхватили у владельца.

Сейчас у Apple уже есть Find My, Activation Lock и Stolen Device Protection. Всё это полезно, но есть проблема: если вор забрал разблокированный iPhone, у него появляется окно возможностей.

Можно успеть залезть в приложения, настройки, аккаунты и вообще устроить цифровой бардак до того, как владелец придёт в себя.

Новая функция должна закрыть именно этот сценарий. iPhone будет анализировать сигналы вроде резкого движения по данным акселерометра и пытаться понять, не вырвали ли его из руки. Если система решит, что устройство украли, смартфон автоматически заблокируется.

Дополнительно Apple планирует учитывать расстояние до привязанных Apple Watch. Логика понятная: если iPhone резко уехал от часов владельца, а дело происходит не дома и не на работе, пора не философствовать, а закрывать доступ.

Функция также будет учитывать правила Stolen Device Protection: знакомые сети Wi-Fi, привычные места и другие признаки того, находится ли устройство в безопасной среде. Если условия подозрительные, iPhone не только заблокируется, но и ограничит доступ к чувствительным разделам.

Когда Apple официально представит эту возможность, пока неизвестно. Но код, найденный 9to5Mac, указывает, что функция уже находится в разработке.