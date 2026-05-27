Поставки смартфонов из Китая в Россию рекордно выросли

В апреле 2026 года поставки смартфонов из Китая на российский рынок выросли до максимума с конца 2024 года.

Стоимость экспорта этих устройств из Китая в Россию в прошлом месяце составила 211,1 миллиона долларов. Для сравнения, в ноябре 2024 года на российский рынок было поставлено китайских смартфонов на 275,6 тысячи долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможни КНР.

Отмечается, что в годовом выражении поставки увеличились в 1,7 раза, а за месяц - на 26%. Всего с января по апрель Россия закупила у Китая смартфонов на 651,4 миллиона долларов, что на 13,3% превысило показатель аналогичного периода в 2025 году.

В списке основных покупателей умных телефонов у Китая по итогам апреля Россия заняла девятое место, хотя в марте была на 11 строчке, а год назад - на 16-й. В топ-5 стран сейчас попали Япония, США, Нидерланды, ОАЭ и Великобритания.