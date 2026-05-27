SberDevices и Systeme Electric представили линейку обновленных умных выключателей

SberDevices совместно с Systeme Electric представили обновленную линейку умных выключателей AtlasDesign Smart. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

© Пресс-служба SberDevices

Решение подойдет для создания умного освещения в любой квартире вне зависимости от года постройки дома и типа электропроводки.

В компании уточнили, что выключатели совместимы со всей линейкой Atlas Design от Systeme Electric. Установка не потребует замены рамки и займет порядка семи минут.

Новые устройства позволят получить преимущества автоматизации освещения без ремонта. Подключение осуществляется как с нейтральным проводом, так и без него.

«Когда мы разрабатывали устройства, нам было важно, чтобы аудитория могла максимально просто внедрить в свой дом умный свет. Теперь у них есть такая возможность — сделать полноценную автоматизацию света в доме одной заменой выключателей и подключением платформы Умного дома Сбер. Выключатели совместимы с линейкой Atlas Design от Systeme Electric, которая, по данным компании, есть у более чем десяти миллионов домохозяйств», — рассказал управляющий директор «Умного дома Сбер» Екатерина Гельфанд.

Выключатели поддерживают голосовые команды через интеллектуальные колонки Сбер, работу через мобильное приложение, настройку по расписанию и сценарии автоматизации.

В новом решении используется открытый протокол Zigbee 3.0, что обеспечивает работу при нестабильном Wi-Fi. Кроме того, технология Zero-crossing detection продлит срок службы устройства. Выключатели работают на базе отечественной платформы «Умный дом Sber». Серверные мощности разместили на территории РФ, что обеспечивает независимость от иностранных поставщиков.

Линейка представлена в двух цветовых решениях: белом и карбоне. Она включает в себя выключатели, розетки и термостаты для теплых полов.