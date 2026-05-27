«Вояджер-1» окажется на расстоянии в один световой день от Земли

Космический зонд NASA "Вояджер-1", который с февраля 1998 года стал самым далеким рукотворным объектом в истории человечества, приближается к очередному ошеломляющему рубежу. Примерно 13 ноября 2026 года аппарат окажется на расстоянии ровно в один световой день от Земли. Это означает, что радиосигналу, который движется со скоростью света, потребуется ровно 24 часа, чтобы преодолеть разделяющее его расстояние с нашей планетой.

В тот момент неутомимый космический корабль будет находиться почти в 25,9 миллиарда километров от Земли, сообщает New-Science.ru. Это ошеломляющее расстояние, подчеркивают эксперты. Но еще более поразительно осознавать, что за чуть меньше 50 лет своего путешествия, чтобы туда добраться, "Вояджер-1" преодолеет лишь 0,0027 процента расстояния до ближайшей к Солнцу звезды, Проксимы Центавра.

Напомним: в состав миссии "Вояджер" входят два зонда - "Вояджер-1" и "Вояджер-2". Оба были запущены NASA в 1977 году с разницей в несколько месяцев. Это высокоавтономные роботы. Оснащены научными приборами для исследования внешних планет, а также собственными энергетическими установками, ракетными двигателями, компьютерами, системами радиосвязи и управления. Общая масса каждого аппарата - около 721 кг.

Невероятно, но факт: оба "Вояджера" действуют до сих пор, вот уже почти полвека присылая на Землю ценнейшую научную информацию! Хотя, безусловно, "силы" у них остается все меньше. "Вояджер-1", как и его зонд-близнец "Вояджер-2", работает за счет распада плутония и ежегодно теряет около 4 ватт энергии.

13 февраля 1990 года "Вояджер-1" достиг границ Солнечной системы и впервые сфотографировал ее "со стороны". Самая знаменитая из сделанных фотографий - изображение Земли в виде трогательной "бледно-голубой точки" на зернистом снимке. Расстояние, с которого был сделан снимок, примерно 6,05 млрд км!

Вообще, как поясняют ученые, у Солнечной системы нет точно определенной границы. Большинство определяют концом Солнечной системы гелиосферу. Если совсем просто, то это огромный пузырь в пространстве, заполненный солнечным ветром - потоком заряженных частиц, постоянно выбрасываемых Солнцем во все стороны с огромной скоростью. На определенном расстоянии скорость солнечного ветра резко падает и перестает быть сверхзвуковой. Область, в которой это происходит, называется границей ударной волны.

"Вояджер-1" движется со скоростью около 61 000 км/ч в направлении точки в созвездии Змееносца. По оценкам NASA, в 40 272 году он пройдет на расстоянии 1,7 светового года от тусклого красного карлика Глизе 445. Как и его корабль-близнец "Вояджер-2", этот зонд несет послание для инопланетян - знаменитую "Золотую пластинку".

На нем 115 слайдов: важнейшие научные данные, виды Земли, сцены из жизни животных и человека, их анатомическое строение и биохимическая структура, включая молекулу ДНК. Указано местоположение Солнечной системы относительно четырнадцати мощных пульсаров.

Записана человеческая речь - приветствия на 55 языках. По-русски сказано: "Здравствуйте, приветствую вас!" И конечно, музыка: произведения Баха, Моцарта, Бетховена, джазовые композиции Луи Армстронга, Чака Берри… Дойдет ли послание землян до "адресата"?

Аппарат уже совершил множество достижений на своем пути к далеким звездам, подчеркивают эксперты. В 2004 году он достиг ударной волны терминации, где солнечный ветер начинает замедляться из-за давления межзвездного пространства. А 25 августа 2012 года зонд пересек гелиопаузу - огромный кокон вокруг Солнца, внутри которого пространство доминируется солнечным ветром и магнитным полем звезды. Гелиопауза - это область, где влияние Солнца значительно ослабевает по сравнению с межзвездной средой.

Однако "Вояджер-1" еще не находится на настоящей "окраине" Солнечной системы. Далеко за гелиопаузой лежит облако Оорта - резервуар бесчисленных ледяных планетезималей, гравитационно связанных с Солнцем. Зонд еще не достиг этого облака и не сделает этого еще около 300 лет. Даже тогда ему потребуется еще 30 000 лет, чтобы пересечь эту область и оказаться действительно за пределами Солнечной системы.

Поскольку ядерное топливо со временем распадается, вырабатываемая мощность "Вояджер-1" сейчас составляет лишь около половины от той, что была при запуске. Многие приборы зонда были отключены для экономии энергии. Камеры сделали свои последние снимки в 1990 году, оглянувшись на внутреннюю Солнечную систему и запечатлев все планеты, кроме Меркурия, который был слишком близко к Солнцу. Инструменты, которые все еще работают и получают питание, включают магнитометр, устройство для измерения плотности электронов и прибор для измерения низкоэнергетических частиц. Это те инструменты, которые наиболее актуальны для изучения межзвездной среды.

В конце концов, связь с "Вояджером-1" будет потеряна. В какой-то момент корректирующие ориентацию двигатели, удерживающие его антенну направленной на Землю, перестанут работать. К 2036 году зонд окажется настолько далеко, что антенны NASA больше не смогут обнаруживать его слабый сигнал. После этого "Вояджер-1" останется предоставлен сам себе и будет веками бродить по Млечному Пути.

"Вояджер-1" был построен с использованием технологий, которые сегодня кажутся древними, но были лучшими из доступных в 1970-х годах, подчеркивают эксперты. Его три компьютера имеют в сумме всего 68 килобайт памяти, а их процессоры работают на частоте всего 250 кГц. Команды, отправляемые зонду, передаются со скоростью всего 16 бит в секунду, в то время как научные данные поступают на Землю обычно со скоростью 160 бит в секунду. Это примерно в полмиллиона раз медленнее, чем типичное домашнее широкополосное соединение. Крайняя удаленность и возраст "Вояджера" делают связь сложной.

В конце 2023 года зонд начал передавать на Землю бессмысленный набор данных. Инженерам NASA потребовалось пять месяцев, чтобы диагностировать и исправить проблему - неудивительно, что причиной оказался вышедший из строя чип памяти.