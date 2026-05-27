Пользователь ИИ Google исчерпал пятичасовой лимит всего одним запросом

В Google Gemini появилась новая система расчёта лимитов. Теперь вместо фиксированного числа запросов используется «кредитная» система: чем сложнее задача, тем больше тратится лимит. Лимит обновляется каждые 5 часов, также есть недельная квота. Один из подписчиков тарифа Google AI Pro рассказал, что потратил весь 5-часовой лимит за несколько минут — после одного-единственного запроса.

Он попросил нейросеть создать видео с аватаром. Запрос выполнялся 3−4 минуты, но в итоге ничего не создалось, а счётчик лимита показал 100% использования. Пользователь выложил видео как доказательство. Глава направления Google Gemini Джош Вудворд обратил внимание, ответив ему: «Ого, дайте нам проверить!»

Пока неясно, как Google будет решать проблему, но подобные жалобы множатся и на Reddit. Многие абоненты говорят, что новые ограничения намного жёстче прежних.