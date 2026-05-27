Жителей Земли назвали возможными потомками марсиан

Жизнь на Земле могла появиться благодаря микроорганизмам, занесенным с Марса метеоритами. Такое мнение ИС «Вести» высказал кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН Сергей Воропаев.

По его словам, существует гипотеза, согласно которой на Марсе в прошлом могли существовать простейшие микроорганизмы.

После попадания на Землю вместе с метеоритами они оказались в благоприятной среде и начали быстро развиваться.

Ученый отметил, что сейчас признаков жизни на Марсе не обнаружено. Он связал это с отсутствием у планеты магнитного поля, которое могло бы защищать поверхность от солнечной радиации и солнечного ветра.

Воропаев рассказал, что современные марсоходы продолжают искать возможные формы жизни под поверхностью планеты. По его словам, на глубине около метра поверхность Марса уже «выжжена» радиацией, однако глубже потенциально могут сохраняться микроорганизмы.

Он также заявил, что главная задача марсоходов — добраться до таких слоев с помощью буров глубиной до двух метров.

Кроме того, ученый рассказал о планах отправки экспедиции на Марс. По его словам, полет может занять около трех лет, а одной из главных проблем остается высокий уровень радиации. Воропаев назвал такую миссию «билетом в один конец».

Отдельно ученый упомянул совместный российско-китайский проект по созданию лунной базы. По его словам, сейчас ведутся поиски воды на Луне, что может стать важным шагом для дальнейшего освоения спутника Земли.