Ученые обнаружили необычное изменение в движении расплавленного железа во внешнем ядре Земли. Под Тихим океаном часть потоков внезапно изменила направление и начала двигаться на восток — вопреки преобладающему западному течению. Работа опубликована в журнале Journal of Studies of Earth.

Внешнее ядро Земли представляет собой океан расплавленного железа, движение которого формирует магнитное поле планеты. Этот процесс называют геодинамо. Магнитное поле защищает Землю от космического излучения и помогает сохранять атмосферу.

Ранее считалось, что крупномасштабное движение вещества во внешнем ядре относительно стабильно и в целом направлено на запад. Однако около 2010 года ученые заметили признаки неожиданного разворота потоков под Тихим океаном.

«Крупномасштабный разворот потоков под Тихим океаном поднимает новые вопросы о поведении глубоких недр Земли», — отметил геофизик Фредерик Даль Мадсен из Эдинбургского университета.

Анализ показал, что до 2010 года в этом регионе наблюдалось слабое западное течение, но после 2012 года оно сменилось мощным восточным потоком. Его интенсивность росла до 2020 года, а затем начала постепенно снижаться.

Исследователи подчеркивают, что речь идет не о локальном вихре. Аномалия охватывала около 5% поверхности внешнего ядра и имела крупную волнообразную структуру. Причины такого поведения пока неизвестны. Однако ученые обращают внимание, что примерно в тот же период фиксировались и другие необычные процессы в глубинах Земли.

Так, около 2010 года произошел сбой в циклических изменениях продолжительности суток, которые повторяются примерно каждые 5,8 года и связаны с движением ядра. Кроме того, появились признаки изменения поведения внутреннего ядра Земли.

Позже, в 2017 году, спутники зарегистрировали серию так называемых геомагнитных рывков — резких изменений магнитного поля, связанных с турбулентными процессами в ядре. Авторы предполагают, что эти события могут быть взаимосвязаны.

По словам ученых, прямой угрозы для людей эти процессы не представляют. Однако понимание динамики ядра важно для прогнозирования изменений магнитного поля Земли и космической погоды.