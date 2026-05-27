Компьютеры популярных брендов исключены из параллельного импорта в РФ

В России вступили в силу изменения в перечень товаров, разрешенных к ввозу по механизму параллельного импорта. Корректировки затронули отдельные категории электроники и потребительской продукции. Согласно обновленному перечню, из списка исключены отдельные позиции компьютерной техники брендов Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung и Toshiba.

Соответствующий приказ Минпромторга был утвержден в конце ноября 2025 года. Часть его положений начала действовать спустя шесть месяцев после официальной публикации документа.

Помимо компьютерной техники, из перечня также исключены электробритвы Braun, зубные пасты Biorepair, печатная техника и краска Ricoh, нишевая и люксовая парфюмерия брендов Juliette Has A Gun, Etat Libre d'Orange, Histoires de Parfums, Acca Kappa, Clive Christian, а также игрушки Spin Master и ряд других товаров.

Ранее в Минпромторге отмечали, что изменения не должны повлиять на ассортимент на рынке, поскольку доступны аналоги и альтернативные каналы поставок.

Механизм параллельного импорта действует в России с мая 2022 года и позволяет ввозить товары без согласия правообладателей. При этом перечень разрешенной продукции регулярно пересматривается.