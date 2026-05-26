В NASA заявили, что летать на Луну дорого и опасно

Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что летать на Луну дорого и опасно.

Он отметил, что на спутнике температуры колеблются между экстремальным холодом и жарой в тёмное и солнечное время. А интересующие агентство кратеры на теневой стороне Луны характеризуются ещё более сложными условиями и низкими температурами.

«С учётом этих реалий меня часто спрашивают, почему мы отправляем астронавтов в такую суровую и опасную, не прощающую ошибок среду в космосе или на поверхности Луны, и ещё с такими огромными расходами», — цитирует его РИА Новости.

При этом ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены обогнать Китай в лунной гонке.