JBL выпустила «прозрачные» наушники-клипсы в зеленом цвете

JBL выпустила «прозрачные» наушники-клипсы Soundgear Clips в зеленом цвете
JBL представила в Китае новую специальную версию своих наушников-клипсов Soundgear Clips. Модель получила название Emerald Green Special Edition.
Корпус наушников и зарядного кейса выполнен из полупрозрачного зелёного пластика с более тёмным оттенком внутри с золотистыми вставками.
Наушники крепятся снаружи. Специальный алгоритм улучшает воспроизведение низких частот и уменьшает утечку звука наружу.
Для разговоров предусмотрено четыре микрофона с шумоподавлением на основе ИИ. Защита от пыли и влаги соответствует стандарту IP54.
Время работы: до 8 часов от одного заряда, а вместе с зарядным кейсом — до 32 часов. 10-минутная зарядка даёт ещё 3 часа прослушивания.
Цена в Китае — примерно 147 долларов.