Ученые назвали риски таяния «ледника Судного дня»

Разрушение ледника Туэйтса, известного также как «ледник Судного дня», может привести к тяжелым последствиям для планеты, рассказала журналистам научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева. Об этом пишет РЕН ТВ.

В 2026 году стало известно , что восточный плавучий шельф размером с Большой Лондон, ключевой участок ледника Туэйтса, начал стремительно разрушаться.

Скорость движения льда на шельфе с января 2020 года по январь 2026-го выросла более чем в три раза, до 2 тыс. м в год, особо заметное ускорение наблюдалось в последние месяцы.

Разрушение ледника происходит сразу в нескольких точках: изменения в океанической циркуляции приводят к таянию шельфа снизу, а изменения в движении льда увеличивают нагрузку на те части, которые когда-то обеспечивали его стабильность.

Дату окончательного разрушения ледника ученые пока не называют, но полагают, что случиться это может внезапно — уже через 40 лет, примерно к 2067 году.

Ананичева уточнила, что исследователи предлагают несколько сценариев, при реализации худшего из них уровень мирового океана поднимется на три метра.

Ученая пояснила, что катастрофа произойдет в том случае, если начнет разрушаться не только сам ледник, но и наземный ледниковый покров Антарктиды. Она добавила, что последствия такого процесса затронут портовые города и низменные территории по всему миру.

Вместе с тем, отметила исследовательница, подобные изменения не произойдут раньше, чем через 200 лет.

Климатолог Андрей Киселев заметил, в свою очередь, что в случае разрушения ледника «Судного дня» в зоне риска окажутся Западная Сибирь, побережье Балтики в целом.