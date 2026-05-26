В WhatsApp появилась новая функция

WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) расширяет возможности взаимодействия с Meta (признана в России экстремистской и запрещена) AI и начала внедрять функцию передачи документов ИИ-помощнику для пользователей iPhone. Нововведение позволит отправлять файлы напрямую в чат с ботом и получать более точные ответы на основе содержимого документов. Об этом сообщает издание WABetaInfo (WBI).

Функция обнаружена в бета-версии WhatsApp для iOS 26.20.10.72, доступной через TestFlight. Ранее аналогичная возможность появилась у части пользователей Android в тестовой версии приложения.

До выхода обсуждаемого обновления взаимодействие с Meta AI было ограничено преимущественно текстовыми сообщениями, а также поддержкой фотографий и видео. По сравнению с конкурентами вроде ChatGPT и Gemini возможности ИИ-помощника Meta оставались более ограниченными, поскольку пользователи не могли работать с PDF-файлами, таблицами и другими документами.

Теперь при открытии меню вложений пользователи смогут увидеть новую опцию отправки файлов в чат с Meta AI, если функция уже доступна для их аккаунта. Это позволит ИИ анализировать документ целиком, создавать краткие выжимки, отвечать на вопросы по содержанию и помогать в решении задач.

В Meta рассчитывают, что новая функция сделает использование ИИ более удобным как для личных, так и для рабочих сценариев. Ранее пользователям часто приходилось копировать текст вручную или отправлять скриншоты для получения похожего результата. Новая система должна сделать взаимодействие быстрее и точнее.