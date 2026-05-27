В США обнаружили останки прямоходящего крокодила триасовой эры
Международный коллектив палеонтологов обнаружил на юге США останки вида крокодилов из триасовой эры, который был больше похож на двуногих хищных динозавров из последующих геологических эпох - он ходил на двух ногах, не имел зубов и при этом обладал неким подобием клюва.
Об этом сообщила пресс-служба Музея естественной истории Лос-Анджелеса (NHM).
"Во время триасовой эры появилось множество новых эволюционных стратегий, которые впоследствии породили многих ныне живущих животных, птиц и вымерших, но успешных динозавров. В этом отношении уникальная эволюционная стратегия данных древних крокодилов - прямохождение - впоследствии была успешно использована множеством динозавров и птиц", - заявил профессор Университета Стоуни-Брук (США) Алан Тернер, чьи слова приводит пресс-служба NHM.
Профессор Тернер и другие ученые открыли останки этой древней рептилии, получившей имя Labrujasuchus expectatus, во время раскопок на территории "Ранчо призраков", одного из самых известных отложений триасовой эры в североамериканском штате Нью-Мексико. Еще в середине прошлого столетия здесь обнаружено массовое захоронение целофизов, одних первых динозавров Земли и двуногих хищных существ, способных быстро передвигаться и преследовать добычу.
Палеонтологи обнаружили, что схожая манера передвижения была характерна для обнаруженных ими причудливых двуногих крокодилов, которые жили на юге современных Соединенных Штатов около 212 миллионов лет назад, в конце триасового периода. Особенности анатомии этих ящеров, в том числе структура костей их плечей и ног, указывают на то, что они являются "потерянным звеном" эволюции двуногих крокодилообразных рептилий из семейства шувозаврид.
Как и его уже известные родственники, Shuvosaurus inexpectatus и Effigia okeeffeae, обнаруженный профессором Тернером и другими учеными древний крокодил обладал короткими передними лапами, длиной в два метра и массой в несколько сот килограммов. При этом он был также был лишен зубов и обладал роговым "клювом", что делает его похожим внешне на динозавров-орнитомимов, появившихся через сотни миллионов лет в меловом периоде.
По словам исследователей, отсутствие большого числа различий в анатомии Labrujasuchus expectatus и других крокодилов-шувозавридов, указывает на относительно медленные темпы их эволюции, а также говорит о наличии большого числа других видов двуногих крокодилов из триасовой эры, которые еще не были открыты учеными. Это порождает дополнительный интерес к поиску пока неизвестных вариаций этих причудливых двуногих рептилий по всему миру, подытожили профессор Тернер и другие ученые.