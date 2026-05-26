NASA будет отправлять на Луну по беспилотнику в месяц

С 2027 года NASA будет отправлять беспилотные аппараты на Луну почти на ежемесячной основе. Об этом заявил глава ведомства Джаред Айзекман в интервью телеканалу Fox News, передает РИА Новости.

По словам руководителя агентства, первые роботизированные миссии к спутнику Земли могут стартовать уже в текущем году. Их главная задача — подготовить почву для развертывания постоянной американской лунной инфраструктуры.

«Начиная с 2027 года мир сможет наблюдать роботизированные высадки на Луну почти ежемесячно, пока мы строим лунную базу на южном полюсе», — анонсировал Айзекман.

Он добавил, что технологии возведения внеземного форпоста помогут NASA отточить навыки, необходимые для будущей экспедиции на Марс.

Программа «Артемида» была объявлена NASA весной 2019 года. В рамках ее третьего этапа планируется высадка астронавтов на Луну в конце 2020-х годов, а затем — отправка пилотируемой миссии к Марсу примерно в середине 2030-х. Третий этап может сорваться или застопориться из-за проблем со скафандрами.

