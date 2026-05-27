Неизвестный баг начал запрещать делать скриншоты на смартфонах Honor

Владельцы смартфонов HONOR пожаловались на ошибку о нехватке памяти даже при наличии значительного объема свободного пространства, из-за чего не получается сделать скриншот. Об этом сообщает «Трешбокс.ру».

Один из пользователей портала рассказал, что его смартфон отказывается сохранять снимки экрана, несмотря на то, что из 113 ГБ на устройстве занято лишь 80 ГБ. При этом другие функции, включая видеозапись экрана, длинные и частичные скриншоты, продолжают работать корректно.

Позднее аналогичные жалобы начали появляться и на платформе «Ответы Mail» и зарубежных форумах. Например, один из пользователей HONOR 200 Pro пожаловался, что смартфон с накопителем на 512 ГБ перестал сохранять скриншоты, несмотря на наличие около 300 ГБ свободного пространства.

В обсуждениях проблему подтвердили владельцы ряда других моделей бренда, включая HONOR X9b, HONOR 200, HONOR X7c, HONOR X8b, HONOR 70, HONOR 400 Pro и HONOR X8a.

При этом часть пользователей утверждает, что изображения все же появляются в галерее, несмотря на сообщение об ошибке. Другие сообщают о полной невозможности сохранить снимок экрана.

Причины сбоя официально пока не раскрываются. Пользователи обращают внимание, что проблема возникла практически одновременно на разных моделях смартфонов, что может указывать на неполадки в системном компоненте или последствия обновления ПО.