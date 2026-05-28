В Тихом океане заметили тепловую волну, предваряющую Эль-Ниньо

Спутниковые данные зафиксировали тепловую волну, проходящую через Тихий океан по направлению к востоку. Она возникла за несколько месяцев до прогнозируемого появления Эль-Ниньо.

Наблюдения показали, что у берегов Южной Америки появилась волна теплой воды шириной в несколько сотен километров. Такие волны, также известные как волны Кельвина, обычно формируются после коротких периодов, когда ветры над западной экваториальной частью Тихого океана сменяются с преобладающих восточных на западные.

Это событие в сочетании с общим ослаблением восточных ветров вдоль экватора приводит к потеплению в тропиках западной части Тихого океана и повышению уровня моря. Затем формирующаяся волна в течение нескольких недель распространяется на восток.

Эль-Ниньо развивается при появлении серии тепловых волн, когда нагретая вода скапливается у берегов Колумбии, Эквадора и Перу. В 2026 году явление началось позже, чем при «большом Эль-Ниньо в 1997 и 2015 годах. Однако климатические процессы набирают обороты, заявили ученые.

Спутниковые измерения показали, что в конце января вокруг Микронезии сформировалась небольшая волна Кельвина. Спустя месяц она рассеялась. В начале марта появилась новая волна, которая со временем переместилась на восток. К середине мая уровень воды у побережья Перу превысил средние многолетние значения более чем на 15 см.

Явление Эль-Ниньо влияет на характер атмосферной циркуляции во всем мире. Оно может привести к проливным дождям и снегопадам в одних районах и необычной жаре и сухости в других. При слабом Эль-Ниньо последствии наблюдаются в основном в тропической части Тихого океана и вокруг нее. Сильные Эль-Ниньо распространяются гораздо дальше, вызывая засуху в Африке и наводнения в Калифорнии, сообщает Phys.org.

Ранее новый тип аномальной жары открыли в Японии. Это так называемые волны влажной жары, которые предваряют приближающийся тропический циклон. За последние 30 лет их частота значительно возросла.