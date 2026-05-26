Ученые оценили опасность масштабного разворота ядра Земли

Ученые зафиксировали изменение направления течения во внешнем ядре Земли под Тихим океаном. Это произошло в 2010 году, сообщается в журнале Studies of Earth's Deep Interior.

Исследователи проанализировали данные геомагнитных наблюдений и спутниковых миссий с 1997 по 2025 год — европейских аппаратов Swarm и Cryosat, немецкого Challenger Minisatellite Payload и датского Ørsted. Аномальное движение на глубине более 2200 километров начало набирать силу в начале 2010-х, но с 2020 года его интенсивность пошла на спад.

Внешнее ядро состоит из расплавленного железа и никеля, его циркуляция создает магнитное поле Земли. Обычно жидкий слой демонстрирует слабое западное течение, формируемое эксцентрическим планетарным вихрем. Зона под Тихим океаном считалась малозатронутой, но аномальные волны на границе ядра указали на мощный восточный поток.

Команда под руководством аспиранта Эдинбургского университета Фредерика Даля Мадсена использовала три метода моделирования. Расчеты подтвердили, что разворот течения мог быть следствием более глубоких процессов. В пользу гипотезы говорят сдвиги в периодических циклах и новые магнитные волны на поверхности ядра.

Текущий разворот, вероятно, окажется кратковременным, но подобные сценарии могут повториться. По словам Мадсена, ученые пока не знают, является ли это явление краткосрочным отклонением, частью повторяющегося цикла или переходом к новому устойчивому состоянию. Ответ даст только продолжительный мониторинг, говорится в материале.