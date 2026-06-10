Почему динозавры после астероида исчезли, а другие животные выжили

Примерно 66 млн лет назад гигантский астероид столкнулся с Землей. Катаклизм уничтожил 75% всех живых видов на планете, включая подавляющее большинство динозавров. Но многим видам, включая птиц, черепах и млекопитающих, удалось выжить. Портал livescience.com рассказал, как, и что могло повлиять на их выживание.

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Оказывается, размер играет ключевую роль в выживании. Крупнейшие альфа-хищники и травоядные на планете, от тираннозавра до трицератопса и морского мозазавра, были обречены уже в момент столкновения астероида с Землей. Их гигантские габариты означают, что они с большей вероятностью могли пострадать при изначальном взрыве. Им негде было бы спрятаться от разрушительных последствий астероида, не говоря уже о том, что столь крупным животным требуются не менее крупные объемы пищи, чтобы выжить.

Но связь размера с вероятностью выживания не слишком удивляет. Очевидно, если отталкиваться от корреляции, маленьким животным, способным закопаться под землю, было бы проще пережить подобный катаклизм. Мелким ящерицам и млекопитающим, в то время бывшие не больше барсука, было бы проще найти убежище. А другие маленькие животные, которым требуется не так много пищи, вроде черепах и рыб, были укрыты от взрыва водой.

Пернатая группа, которая привела к появлению современных птиц, скорее всего, смогла выжить благодаря маленьким габаритам и мощным крыльям, помогавшим сбегать из опасных ситуаций. Помимо этого, их детеныши быстро растут — они быстрее начинают сами добывать пропитание, что снижает нагрузку на родителей.

В итоге эти нюансы привели к глобальному сдвигу в размере животных на Земле. На суше большинство крупнейших выживших видов по размерам были не больше домашних кошек, а в воде — примерно с современную акулу.

Диета была другим важным фактором. Травоядные и те, кто охотился на травоядных, пострадали сильнее прочих, поскольку Солнце было заблокировано на 10 лет. Даже те, на чьей стороне были компактные размеры, вроде определенных видов ящериц и черепах, вымерли, потому что их питание слишком зависело от фотосинтезирующих растений.

Водные экосистемы были чуть лучше защищены от ударной волны астероида, особенно в глубоком океане и пресных водоемах. Но по мере вымирания фотосинтезирующего планктона из-за недостатка солнечного света определенные цепи питания рухнули, и крупные виды умерли от голода. Те, кто питались падалью и органическим детритом, обладали лучшими шансами на выживание. В число самых выносливых видов вошли морские губки, акулы рода Carcharias и моллюски, включая тех, что позже эволюционировали в современных наутилусов.

Птицы, питающиеся семенами, и насекомоядные виды, такие как древесный примат Purgatorius janisae, перенесли катаклизм проще, потому что их источники еды не были уничтожены сильными перепадами температуры и дефицитом солнечного света.

Наиболее популярная теория утверждает, что виды с более универсальными диетами обладают повышенными шансами на выживание в случае кардинальной перемены климата. К примеру, мелкое млекопитающее Purgatorius coracis прошло через массовое вымирание благодаря тому, что представители этого вида питались и насекомыми, и фруктами, и семенами. А некоторым хищным видам просто повезло, что их добыча тоже смогла найти выход из кризиса.

Тем не менее, у науки по-прежнему есть вопросы по поводу того, какие качества и адаптации позволили определенным видам пережить массовое вымирание. Например, мы не знаем, почему те или иные эволюционные преимущества помогли одним животным, но не другим. К примеру, многие нынешние виды двустворчатых моллюсков питаются водными микроорганизмами, которым нужно солнце. Но среди двустворчатых, переживших падение астероида, этот фактор не сильно повлиял на выживание. Другой пример: ночные ящерицы, пережившие падение почти у эпицентра, размножаются малочисленным пометом, что противоречит гипотезе о значении высокого репродуктивного потенциала.