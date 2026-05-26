Моря и кратеры «голубой» Луны можно будет увидеть в бинокль

Второе полнолуние месяца, которое называют "голубой" Луной, можно увидеть в выходные без специальных приборов, но бинокль позволит рассмотреть моря и кратеры спутника Земли. Об этом сообщил эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.

Он напомнил о том, что ожидаемое 31 мая полнолуние совпадет с моментом прохождения Луной самой дальней от Земли точки своей орбиты. В связи с этим лунный диск "будет выглядеть примерно на 5-5,5% меньше и на 10,5% тусклее обычного".

"Несмотря на то, что ночное светило станет тусклее, заметить его можно будет без каких-либо приспособлений. Однако бинокль позволит различить крупные темные равнины - лунные моря и кратеры", - отметил Бурмистров, чьи слова приводит пресс-служба ПНИПУ.

Эксперт указал на то, что хорошие условия наблюдения дополнительного полнолуния месяца сложатся в течение двух ночей: с 30 на 31 мая и с 31 мая на 1 июня. Он посоветовал воздержаться от использования телескопа, так как в этой фазе Луна освещается Солнцем особенным образом: лучи падают на ее поверхность почти вертикально, не создавая теней.

"Из-за этого рельеф кажется плоским и невыразительным, а чрезмерная яркость создает ощутимый дискомфорт для глаз", - пояснил Бурмистров.

Причина наблюдения двух полнолуний в мае кроется в том, что календарный месяц длится 30-31 день, а лунный - 29,53 суток. Из-за этого за несколько лет накапливается "дополнительная" полная Луна. "Голубой" вторую полную Луну месяца называют не из-за ее цвета, а в связи с устойчивым выражением в английском языке - "Once in a blue moon", обозначающего исключительно редкий случай.