Тайну старой клавиши на клавиатуре раскрыли

Старая клавиша Break на клавиатурах компьютеров практически бесполезна, но на нее можно назначить нужные функции. Об этом сообщает издание SlashGear.

© Lenta.ru

Журналисты медиа рассказали, что клавиша Break на клавиатурах большинства современных компьютеров в настоящий момент практически не используется пользователями. Они отметили, что происхождение кнопки является тайной для большинства владельцев устройств и отметили, что она появилась задолго до возникновения персональных компьютеров (ПК).

Из раскрытых данных следует, что Break известна как минимум с 1950-х годов. Ее активно использовали в телетайпах — устаревшем приемно-передающем телеграфном аппарате. Позже в первых ПК ее применяли в качестве клавиши, которая дает команду приостановки непрерывного вывода в системах командной строки.

«Даже если нажатие этой клавиши на рабочем столе Windows ничего не делает, сама по себе она не бесполезна», — заявили журналисты.

Так, в некоторых системах Windows нажатие комбинации клавиш Ctrl и Pause/Break дает команду на завершение текущей запущенной программы. Также Break используется в редакторе таблиц Microsoft Excel. В заключение специалисты посоветовали назначить на нее другую функцию через специальную утилиту, если клавиша не используется по назначению.

Ранее авторы издания BGR раскрыли принципиальную разницу между перезагрузкой и выключением компьютера. По их словам, при перезагрузке происходит полный перезапуск всех систем компьютера.