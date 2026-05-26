SpaceX повысила впятеро стоимость подключения Пентагона к Starlink

Компания SpaceX, контролируемая Илоном Маском, впятеро повысила стоимость подключения Пентагона к спутниковой сети Starlink во время ближневосточного конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники и документы военного ведомства.

По данным агентства, спустя несколько недель после начала атак США против Ирана руководители SpaceX встретились с представителями Пентагона и потребовали увеличения платежей за подключение к каждому терминалу с $5 тыс. до $25 тыс., что отражает, по их словам, истинный, повышенный уровень обслуживания.

Пентагон, который наращивал удары по Ирану, в конечном итоге согласился оплатить предложенное SpaceX повышение цен, отмечают источники. Подобное решение отражает растущую зависимость ведомства от корпорации Маска, что предоставляет мультимиллиардеру больше рычагов влияния на критически важную структуру национальной безопасности США, говорится в публикации. Это также позволяет SpaceX увеличить выручку в преддверии IPO в следующем месяце, которое может стать одним из крупнейших в истории.

Ни одна другая компания пока не в состоянии предложить американскому военному ведомству сопоставимой альтернативы Starlink, спутниковая сеть которой обеспечивает глобальное покрытие, позволяя осуществлять связь на поле боя и точное целеуказание даже в отдаленных районах. Группировка SpaceX, состоящая примерно из 10 тыс. спутников, составляет более 60% всех таких космических аппаратов на орбите, затмевая группировки, создаваемые другими компаниями, включая OneWeb и Amazon Leo.