В «МегаФоне» сообщили о росте спроса на портативную электронику у россиян

С наступлением теплого сезона россияне стали на 30 процентов активнее покупать портативную электронику для поездок за город и отдыха на природе. Так, за первые две недели мая продажи умных часов и переносных музыкальных колонок выросли на 72 процента и 50 процентов соответственно относительно того же периода апреля. Такие данные представили аналитики по итогам исследования продаж интернет-магазина и объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota.

Помимо них одними из главных портативных гаджетов начала дачного сезона стали умные колонки (+33 процента), беспроводные наушники (+32 процента), смарт-часы для детей (+21 процент). Особой популярностью у россиян в мае пользовались планшеты — их приобретали на 70 процентов активнее.

Как рассказали аналитики, россияне чаще выбирают устройства, которые помогают им не зависеть от розетки. При этом продажи универсальных внешних аккумуляторов емкостью от 6 000 до 11 000 миллиампер-часов (мАч) увеличились почти на 40 процентов, а сверхъемких от 16 000 мАч — на 24 процента.

По данным компании, пользователи проявляют повышенный интерес к устройствам для умного дома — такие системы стали покупать на 88 процентов активнее. Вместе с этим в разгар сезона поездок за город вырос спрос на транспондеры для автопутешествий (+86 процентов).

«Далеко не все воспринимают отдых на даче или пикник на природе как повод для цифрового детокса. Большинству покупателей важно иметь доступ к привычным сервисам, музыке и фильмам, где бы они ни находились. Мы видим растущий спрос на портативные устройства, поэтому регулярно расширяем их ассортимент и сопровождаем их специальными предложениями, чтобы клиенты получили больше впечатлений и комфорта от отдыха», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.

По данным аналитиков, наиболее активные покупатели техники для поездок за город проживают в Москве и Подмосковье, Санкт Петербурге и Краснодарском крае. Кроме того, в топ вошли Башкирия, Свердловская, Самарская и Нижегородская области, а также Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и Красноярский край.