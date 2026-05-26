РКН прокомментировал информацию о сборе IP-адресов россиян

Роскомнадзор не ведет сбор IP-адресов пользователей операторов связи, такие данные в ведомство не передаются, заявили в службе.

«В связи с появившимися в СМИ недостоверными публикациями информируем, что сбор IP-адресов пользователей операторов связи ведомством не ведется», – сообщили в Роскомнадзоре, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник газета «Известия» сообщила, что ведомство якобы оштрафовало 85 операторов связи за непредоставление данных об IP-адресах абонентов, необходимых для предотвращения DDoS-атак.

В Роскомнадзоре напомнили, что действуют в рамках приказа №51 от 28 февраля 2025 года. В ведомстве пояснили, что операторы связи по этому приказу предоставляют сведения об IP-адресах, которые они назначают используемому ими и их пользователями сетевому оборудованию.

Информация о принадлежности этого оборудования конкретным пользователям, то есть персональные данные абонентов и их IP-адреса, в Роскомнадзор не передается, и сбор таких данных не производится. В службе также призвали СМИ тщательнее проверять публикуемые сведения, включая заявления экспертов.

Ранее Роскомнадзор опроверг сообщения о дефиците мощностей для блокировок.