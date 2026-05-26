Минцифры отказалось от платной регистрации устройств в базе IMEI

Минцифры не станет вводить плату за регистрацию устройств в единой базе IMEI. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на министерство.

Ранее сообщалось, что в рамках пакета мер по борьбе с мошенничеством может быть введен обязательный сбор для всех участников цепочки поставок электроники. Однако в Минцифры уточнили, что вопрос взимания платы в текущем обсуждении не рассматривается.

Создание централизованной базы IMEI рассматривается как один из инструментов противодействия мошенничеству. По словам замглавы Минцифры Дмитрия Угнивенко, система необходима в том числе для идентификации, «что сим-карта не находится в БПЛА».

Среди рассматриваемых сценариев регулирования источники «Ъ» называют привязку SIM-карты к конкретному IMEI. В таком случае SIM-карта может перестать работать при установке в другое устройство без соответствующей регистрации. При этом участники обсуждения подчеркивают, что действующая редакция инициативы пока не предусматривает блокировку так называемых «серых» устройств.

В отрасли также обсуждаются более жесткие меры: от частичных ограничений до потенциального отключения незарегистрированных устройств от сетей связи. Операторы ранее предупреждали, что реализация подобной системы потребует модернизации биллинговой и сетевой инфраструктуры, а также может повлиять на пользовательский опыт.

«МегаФон» поддержал идею комплексного регулирования IMEI, заявив, что единая база способна помочь в борьбе с мошенничеством и сократить объемы продаж нелегально ввезенной электроники. В МТС, «ВымпелКом» и T2 от комментариев отказались.

Введение дополнительных сборов для импортеров могло бы привести к росту цен на устройства, особенно с учетом уже действующих платежей, включая утилизационный сбор. При этом участники отрасли считают, что без жесткого контроля доля серого рынка может продолжить расти. По разным оценкам, объем нелегального оборота смартфонов достигает 25–50%.