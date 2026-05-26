Природа готовит самый мощный удар за последние 150 лет. Океанографические и метеорологические центры по всему миру бьют тревогу: феномен, известный как Эль-Ниньо, возвращается.

На этот раз его сила может превзойти все известные исторические рекорды, обрушив на человечество засухи, голод, обвал экономик и войны за жидкое золото XXI века — пресную воду.

«Ребёнок», который приносит смерть

Звучит нелепо, но разрушительная сила природы получила почти игрушечное прозвище. В конце 1800-х годов перуанские моряки обратили внимание: вода у берегов нагревается аккурат перед Рождеством. Они окрестили феномен Эль-Ниньо — что с испанского переводится как «малыш» или «Христос-младенец». Однако шутки кончаются, когда понимаешь масштаб трагедий, связанных с этим «ребёнком».

Предсказано стремительное приближение «Эль-Ниньо»

Привычный климат у перуанского побережья — это 22–24 градуса по Цельсию. Прохладная вода насыщена планктоном, а значит, здесь полно рыбы и всегда богатые уловы. У берегов Австралии и Индонезии картина иная: термометр показывает +30°C. Такой порядок вещей поддерживают пассаты — ветры, дующие строго с востока на запад и перекачивающие тепло в сторону Азии.

Однако примерно раз в 5–7 лет механизм даёт сбой. Пассаты ослабевают или вовсе разворачиваются. Гигантские объёмы тёплой океанской воды начинают дрейфовать в обратную сторону — к экваториальной зоне и южноамериканскому континенту. Глубинные холодные течения не поспевают за этим движением, и поверхность океана стремительно раскаляется. Над водой возникает горячее пятно, по площади сравнимое с Северной Америкой. Температурный скачок в этой зоне достигает 7–10 градусов.

Потерянные 84 триллиона долларов

Эль-Ниньо — это не просто нагрев воды. Феномен перестраивает воздушную циркуляцию на всей планете. Где-то он обрушивает ливни, которые затапливают всё вокруг, а где-то выжигает землю дотла. Один такой цикл длится от года до полутора.

Самое страшное произошло в 1877 году. Тогда климатический хаос убил 50 миллионов человек — около 4% населения Земли. Сильнее всех пострадали Индия, Китай, Бразилия и Египет. Мощнейшие отголоски били и позже: в сезоны 1982–1983, 1997–1998 и 2015–2016 годов.

Сегодня мир опутан паутиной глобальной торговли, поэтому удары «малыша» становятся разрушительнее вдвойне. Аналитики Дартмунтского колледжа высчитали: эпизод 1997–1998 года вынул из мировой экономики 5,7 триллиона долларов ВВП за пять следующих лет. А компьютерные симуляции предрекают, что к концу века регулярные визиты Эль-Ниньо обесценят экономику на 84 триллиона долларов.

Bloomberg добавляет тревожных деталей. В Чили из-за проливных дождей встанут медные рудники — а это 30% мирового металла. Медь нужна для чипов, автомобилей и бытовой техники. Помните 2022 год? Тогда засуха в Китае остановила конвейеры Apple и Tesla. Грядущий сценарий может оказаться ещё жёстче.

Национальное управление США по океану и атмосфере (NOAA) опубликовало данные, от которых стынет кровь. Вероятность того, что Эль-Ниньо начнётся в интервале май–июль 2026 года, — 82%. А шанс, что явление закрепится на зиму 2026–2027 годов (с декабря по февраль), достигает 96%. В зоне риска — Австралия, Индия и все страны Южной Америки.

Пшеничный детонатор: чем это грозит России

Всего пять государств на Земле способны прокормить себя и ещё кормить других: Россия, США, Канада, Аргентина и Австралия. Наша доля в мировом экспорте пшеницы — почти четверть от 200 миллионов тонн, 50 тонн. Но весна 2026 года сложилась тревожно. Из-за холодов и затяжных дождей в Поволжье, центральной полосе и Сибири яровой сев отстаёт от графика прошлого года на 81%. «СовЭкон» сообщает: к концу апреля удалось засеять лишь 0,4 миллиона гектаров.

Если сверху ляжет Эль-Ниньо, зерновой рынок рухнет. При малейшем намёке на дефицит Москва, судя по всему, повторит приёмы 2010 года: запрет экспорта, квоты, административные барьеры. Тогда, напомним, цены на зерно подскочили на 80–90%. Добавьте сюда кризис удобрений из-за блокады Ормузского пролива и одновременную засуху в нескольких странах-донорах — и получите коктейль для глобальной катастрофы.

Специалисты уже рисуют мрачные картины: волны голодных мигрантов из Азии и Африки, бункеры с едой и водой, которые строят богатые государства, и абсолютная беззащитность бедных стран. Как обычно, в выигрыше останутся единицы. Остальным — только ждать.

А что в России? Мнение климатолога

Надежда Пестрякова, климатолог из Челябинского госуниверситета, призывает не паниковать, но готовиться:

«Эль-Ниньо случается каждые 7–8 лет. Катастрофы начинаются, если океан прогревается на 7–8 градусов. Пока это лишь прогноз. Для умеренных широт России угроза минимальна. В Челябинске будет жара, потом дожди — ничего экстраординарного».

Однако эксперт выделяет уязвимые зоны: Черноморское побережье, Дальний Восток, район Охотского моря. Главная опасность, по словам Пестряковой, лежит в геополитике. Климат давно стал оружием. Дефицит воды уже чувствуется в Казахстане, Средней Азии, Пакистане и на Ближнем Востоке. Цены на зерно и нефть переплетаются в единый узел.