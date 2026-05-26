Открытие: в Китае XIV века врачи уже применяли наркоз

Археологи совершили замечательное открытие в области истории восточной медицины, обнаружив первые прямые физические доказательства использования высокотоксичного растительного обезболивающего в средневековом Китае. В ходе исследования гробницы врача Ся Цюаня (1348–1411 гг. н. э.) в городе Цзянъинь ученые проанализировали микроскопические остатки органики на железных хирургических ножницах и пинцете.

Результаты работы, опубликованные в журнале Antiquity, доказывают, что уже в XIV веке медики династии Мин успешно проводили сложные операции под местным наркозом.

Лазерные технологии на службе археологии

Главной сложностью для историков науки долгое время оставалась плохая сохранность древних лекарственных компонентов. Традиционные химические методы анализа требуют большого объема материала и часто разрушают сам артефакт, что недопустимо при работе с редкими археологическими находками. Чтобы обойти это ограничение, международная группа исследователей применила передовую оптическую технологию — микроскопию стимулированного рамановского рассеяния (SRS).

«Этот метод позволяет с помощью лазерного луча точно определить химический состав вещества и составить карту распределения его компонентов, полностью сохраняя сам исторический памятник», — объясняет соавтор исследования, профессор Северо-Западного университета Цунцан Чжао.

Смертельный яд на операционном столе

Лазерное сканирование инструментов показало наличие аконитина — чрезвычайно опасного алкалоида, получаемого из растения аконит (известного также как борец или волкобой).

Это растение крайне ядовито, однако китайские лечебные тексты эпохи Мин подробно описывают рецепты нейтрализации его токсичности. Для снижения опасности порошок аконита кипятили в уксусе или обрабатывали с помощью бобов мунг.

Полученное вещество использовалось как мощный анестетик. Физические следы препарата на рабочих поверхностях ножниц и пинцета доказывают: мазь или порошок наносили непосредственно на кожу пациента для онемения тканей перед проведением надрезов. Применение столь опасного токсина требовало от средневековых хирургов ювелирной точности и строжайшего контроля дозировки.

Открытие подтверждает, что врачи династии Мин обладали глубокими фармацевтическими знаниями. Они умели не просто эффективно купировать боль при хирургическом вмешательстве, но и успешно балансировали на грани между смертельной дозой яда и терапевтическим эффектом, обеспечивая безопасность пациента за счет комбинированных рецептов и строгих процедурных протоколов.