Чем опасна зарядка смартфона во время использования навигации в машине

Зарядка смартфона во время использования навигации в автомобиле может привести к повреждению аккумулятора. Эксперты выяснили, что такой сценарий создает критическую нагрузку на батарею из-за одновременного расхода энергии и её восполнения. Это может существенно сократить срок службы аккумулятора и даже вызвать его перегрев. Speedme.ru.

При активной навигации смартфон потребляет много энергии для поддержания работы GPS и экрана. Если при этом он подключен к зарядке, то аккумулятор испытывает двойную нагрузку: он одновременно отдает ток на нужды устройства и принимает заряд извне. Это приводит к повышению температуры батареи и ускоренному износу её химических компонентов.

В некоторых случаях такая практика может быть опасной, так как перегрев увеличивает риск вздутия или возгорания аккумулятора. Специалисты рекомендуют заряжать смартфон в автомобиле отдельно от использования навигации или делать перерывы в поездке, чтобы дать батарее остыть.