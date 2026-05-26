Российские ученые вывели новый сорт картофеля

Глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников на общем собрании членов РАН представил новую разработку отечественных аграриев — сорт картофеля «Альфа.

Его создали специалисты Федерального исследовательского центра картофеля имени А. Г. Лорха в Московской области.

«Новый сорт картофеля — среднеранний, столового назначения. Он устойчив к целому ряду заболеваний и вредителей, — цитирует РИА Новости президента РАН.

Ранее британские ученые разработали пшеницу с измененным геномом. Ее можно использовать для приготовления хлеба, который при поджаривании будет содержать меньше канцерогенов. Они использовали технологию редактирования генома Crispr, позволяющей выборочно редактировать ДНК живых организмов.

До этого сообщалось, что белорусские ученые включили в реестр 26 новых сортов отечественной селекции. Это озимая пшеница, рожь, тритикале, а также яровые и кормовые культуры. Их продуктивность превышает показатель в 100 центнеров с гектара. Абсолютный рекордсмен по урожайности — новый сорт озимой пшеницы «Айлин. 131 центнер с гектара: таких показателей не достигли даже иностранные аналоги. Он способен произрастать на всех почвах и регионах республики.