Представлен Vivo Y600 Turbo с батареей на 9020 мА·ч

Vivo представила новую модель Y600 Turbo.

Новинка оснащена OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 7s Gen 4 и аккумулятором ёмкостью 9020 мА·ч.

Дисплей

Vivo Y600 Turbo получил 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K (1260×2800 пикселей), частотой обновления до 120 Гц и соотношением экрана к корпусу 94,47%. Заявленная пиковая яркость достигает 5000 нит. Панель сертифицирована SGS Low Blue Light и TÜV Rheinland Flicker-Free. Под экраном расположен оптический сканер отпечатков пальцев.

Аппаратная основа

Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 в паре с графическим ускорителем Adreno 810, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Ёмкость аккумулятора составляет 9020 мА·ч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт.

По заявлению производителя, батарея сохраняет не менее 80% первоначальной ёмкости после 1200 циклов зарядки.

Камеры

Основная камера двойная:

50 Мп – основной сенсор, f/1.8, PDAF;

2 Мп – датчик глубины, f/2.4.

Камера поддерживает функции AI, HDR, а также запись видео в 4K и 1080p. В отверстии по центру дисплея расположена фронтальная камера на 8 Мп (f/2.05) с поддержкой AI и HDR.

Прочее

Новинка работает под управлением OriginOS 6 и поддерживает сети 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и NFC. Также заявлена защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Размеры устройства составляют 163,73 × 76,18 × 8,29 мм, вес – 215 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

Vivo Y600 Turbo уже доступен для предзаказа. Открытые продажи стартуют 27 мая. Смартфон будет доступен в трёх цветах: Dune Gold, Electric Blue и Millennium Pink.

