Первый космонавт Австрии рассказал о дружбе с советскими коллегами

Первый космонавт Австрии Франц Фибек рассказал о сохранившейся дружбе с советскими коллегами спустя десятилетия после совместной работы.

— У меня остались очень хорошие впечатления, еще со времени подготовки в Звездном городке, когда я работал с коллегами из Советского Союза и из разных стран. Все были очень отзывчивыми, сотрудничество было отличным. И в нашем экипаже сложились очень близкие дружеские отношения, которые сохраняются до сих пор, — рассказал он.

Космонавт подчеркнул, что общение продолжается уже более 35 лет, что, по его мнению, говорит о прочности отношений. Он добавил, что близкими были не только сами участники экспедиции, но и их семьи, которые также поддерживали общение.

Франц Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году вместе с советскими космонавтами Александром Волковым и Токтаром Аубакировым. На орбите он провел почти 8 суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Этот полет остается единственным в истории для граждан Австрии, передает РИА Новости.

