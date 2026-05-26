На Солнце ожидаются мощные вспышки

Вспышечная активность на Солнце 26-27 мая прогнозируется от низкой до умеренной, при этом возможны вспышки высшего класса X.

Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.