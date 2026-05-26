В Китае нашли остатки нефильтрованного пива возрастом более 2 тысяч лет

Китайские исследователи провели анализ содержимого древнего сосуда, обнаруженного в гробнице военного чиновника эпохи династии Хань, и установили состав сохранившихся жидких и твердых остатков. Выяснилось, что свыше двух тысяч лет назад в бронзовую вазу поместили пиво на основе пшеничного солода («ли»). Напиток не подвергался фильтрации и по консистенции больше напоминал кашу, чем современное пиво.

История находки восходит к периоду археологических работ 1999–2010 годов в провинции Шэньси. Тогда ученые исследовали погребальный памятник Цзоумалян, включающий свыше 90 гробниц времен Сражающихся царств и династии Хань (476 год до н. э. — 220 год н. э.).

Среди изученных объектов выделили 21 гробницу периода Западной Хань (202 год до н. э. — 8 год н. э.). В этих захоронениях, наряду с ценными артефактами, археологи обнаружили пять бронзовых сосудов с предполагаемыми остатками алкогольных напитков.

Один из таких сосудов стал объектом нового научного исследования. Специалисты применили комплекс методов: химические анализы, биомолекулярные исследования и изучение крахмальных зерен — чтобы детально изучить и жидкость, и твердые отложения внутри емкости.

Установлено, что сосуд на протяжении веков оставался закупоренным, что позже подтвердила исследовательская группа. Проведенный анализ позволил ученым с высокой степенью вероятности заключить: в бронзовой вазе хранилось пиво, изготовленное на основе пшеничного солода, сообщает Journal of Archaeological Science: Reports.

Ранее древнейшее свидетельство употребления алкоголя обнаружили в Польше. Следы брожения нашли в керамических сосудах возрастом около 4500 лет. Речь может идти о древнем напитке, напоминающем «скандинавский грог».