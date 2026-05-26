Microsoft обвинили в лицемерии

Корпорацию Microsoft обвинили в обмане пользователей и лицемерии после того, как она анонсировала дорогие ноутбуки с небольшим запасом оперативной памяти. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты заметили, что на днях американский IT-гигант представил новую линейку ноутбуков Surface для бизнес-пользователей. Младшая модель серии получила 13-дюймовый экран и 8 гигабайт оперативной памяти, при этом ее оценили в 1300 долларов (93 тысячи рублей). Авторы медиа заявили, что Microsoft обманывает своих пользователей, рекламируя устройства с недостаточным объемом памяти.

По словам специалистов медиа, Windows 11 теоретически можно запустить на компьютерах с 4 гигабайтами оперативной памяти, однако даже 8 гигабайт в 2026 году не хватит для нормальной и плавной работы. В материале отмечается, что бизнес-ноутбуки Microsoft ориентированы на работу с искусственным интеллектом (ИИ) Copilot+, однако на сайте компании четко указано, что для нормальной работы нейросети нужен мощный процессор и минимум 16 гигабайт оперативной памяти.

Журналисты отметили, что 8 гигабайт оперативной памяти недостаточно даже для того, чтобы запустить Windows. Если на подобном устройстве включить еще и нейросети, то операционная система (ОС) начнет агрессивно подкачивать память из накопителя, что приведет к замедлению работы девайса. Также авторы посмеялись над тем, что Microsoft выпустила неконкурентоспособный ноутбук по безумной цене в 1300 долларов (93 тысячи рублей).

