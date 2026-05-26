В архиваторе 7-Zip нашли критическую дыру

В популярном архиваторе 7-Zip нашли критическую уязвимость. Баг позволяет вызвать сбой приложения или добиться выполнения произвольного кода. Брешь получила идентификатор CVE-2026-48095 и затрагивает 7-Zip 26.00. Исследователи уже опубликовали технические детали и демонстрационный эксплойт.

Обнаружил её Ярослав Лобачевский из GitHub Security Lab. Проблема находится в обработчике NTFS-архивов.

Из-за ошибки при расчёте размера буфера 7-Zip может выделить под данные всего 1 байт, а затем попытаться записать туда 256 МБ контролируемых атакующим данных.

В результате данные вылезают за пределы буфера и начинают перезаписывать соседние участки памяти. По данным специалистов, уже после 304 байт может быть повреждён указатель vtable, а дальше появляется возможность перехватить выполнение кода.

Особенно неприятно то, что атакующему не обязательно маскировать файл под NTFS-образ в лоб. 7-Zip использует определение формата по сигнатурам и при распаковке может перебрать разные обработчики. Поэтому специально созданный файл можно выдать за .7z, .zip или .rar, а уязвимый обработчик всё равно может сработать.

Риск повышает и то, что в открытом доступе уже есть Python-генератор тестового файла для эксплуатации бага. Это не значит, что всех прямо сейчас массово атакуют, но порог входа для злоумышленников стал заметно ниже.